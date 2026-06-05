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Mardin merkezli 15 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 32 şüpheli yakalandı

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Mardin merkezli 15 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, hesaplarında 3 milyar lira para hareketliliği tespit edilen 32 şüpheli yakalandı. 15 kişi tutuklandı.

Mardin merkezli 15 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 32 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'nca konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mardin merkezli 15 ilde 'Yasa Dışı Bahis ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarına yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 3 milyar lira para hareketliliği olduğu tespit edilen 32 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 15'i tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mardin merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu suçtan elde edilen gelirin para nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. Yasa dışı bahis üzerinden haksız kazanç sağlayan ve vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekeleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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