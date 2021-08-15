3.6 bin ton ürün ihraç edildi
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3.6 bin ton ürün ihraç edildi

3.6 bin ton ürün ihraç edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de temmuz ayında 3 bin 682 ton 287 kilo ürün yurtdışına ihraç edildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de temmuz ayında 3 bin 682 ton 287 kilo ürün yurtdışına ihraç edildi.

Düzce her geçen gün sanayi ve gıda ürünlerini yurt dışına ihracat yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda il genelinde ihracat yapan firmaların Temmuz ayı ihracat miktarları açıklandı. Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 357 ton 930 kilogram fındık ve ürünleri için 51 adet, bin 721 ton 254 kg diğer gıda maddeleri için 50 adet, bin 603 ton 103 kg orman ürünleri için 62 adet olmak üzere toplam 3 bin 682 ton 287 kg, ürün için toplam 163 adet ihracat sertifikası düzenlenerek diğer şehirlere gönderimi sağlandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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