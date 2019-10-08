27. Cumhurbaşkanlığı Kupası Yarın Sahibini Bulacak

08.10.2019 10:20

Basketbol'da, 27. Cumhurbaşkanlığı kupası yarın oynanacak olan Fenerbahçe-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol karşılaşması sonrasında sahibini bulacak.



Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde hem şampiyon olan hemde Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo ile play-off finalisti Gelecek Koleji Çukurova Basketbol Kadir Has Spor Merkezi'nde karşı karşıya gelecek.



Kadir Has Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma 18.00'da başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA