22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Koronavirüsün sadece yaşlıları etkilemediği bir kez daha ortaya çıktı. 22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı Seyfullah Yılmaz, kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Efes kulübü de Seyfullah ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Anadolu Efes taraftarı Seyfullah Yılmaz, koronavirüse yenik düştü. 22 yaşındaki Yılmaz için Anadolu Efes kulübü de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, "Taraftarlarımızdan Seyfullah Yılmaz'ın Covid-19 sebebiyle vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik... Covid-19 sebebiyle tedavi gören herkese acil şifa, başta Seyfullah olmak üzere hayatını kaybetmiş tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi. KRONİK HASTALIĞI VAR İDDİASI 22 yaşındaki taraftarın ölümü sevdiklerini yasa boğarken, Yılmaz'ın kronik astım ve epilepsi hastası olduğu iddia edildi.