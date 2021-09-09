22 günde 7 maça çıkacaklar! İşte Süper Lig devlerine nefes aldırmayacak maç takvimi
Milli aranın ardından Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor. 22 günde 7 maça çıkacak Süper Lig'in devleri, bunlardan ikisi Avrupa takımlarına karşı oynayacak.
Süper Lig'in 3 büyük kulübü Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray milli aranın ardından adeta nefes alamayacak. Zorlu bir maç fikstürüne girecek olan devler, neredeyse her 3 günde 1 maça çıkacak.
TEMSİLCİLERİMİZ, AVRUPA'DA ZORLU RAKİPLERLE KARŞILAŞACAK
11-12 Eylül'de oynanacak maçlarla başlayacak zorlu süreç, 2-3 Ekim tarihine kadar sürecek. Bu süre zarfından Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund ve Ajax, Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ve Marsilya, Fenerbahçe ise yine UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt ve Olympiakos ile karşılaşacak.
İşte 3 büyüklerin maç takvimi:
BEŞİKTAŞ
11 Eylül: Yeni Malatyaspor
15 Eylül: Dortmund
18 Eylül: Antalyaspor (D)
21 Eylül: Adana Demirspor
24 Eylül: Altay (D)
28 Eylül: Ajax (D)
2 Ekim: Sivasspor
FENERBAHÇE
12 Eylül: Sivasspor
16 Eylül: Frankfurt (D)
19 Eylül: Başakşehir (D)
23 Eylül: Giresunspor
26 Eylül: Hatayspor (D)
30 Eylül: Olympiakos
3 Ekim: Kasımpaşa
GALATASARAY
12 Eylül: Trabzonspor (D)
16 Eylül: Lazio
19 Eylül: Alanyaspor
22 Eylül: Kayserispor (D)
26 Eylül: Göztepe
30 Eylül: Marsilya (D)
3 Ekim: Rizespor (D)