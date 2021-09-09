22 günde 7 maça çıkacaklar! İşte Süper Lig devlerine nefes aldırmayacak maç takvimi

Milli aranın ardından Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor. 22 günde 7 maça çıkacak Süper Lig'in devleri, bunlardan ikisi Avrupa takımlarına karşı oynayacak.

Süper Lig'in 3 büyük kulübü Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray milli aranın ardından adeta nefes alamayacak. Zorlu bir maç fikstürüne girecek olan devler, neredeyse her 3 günde 1 maça çıkacak.

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11-12 Eylül'de oynanacak maçlarla başlayacak zorlu süreç, 2-3 Ekim tarihine kadar sürecek. Bu süre zarfından Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund ve Ajax, Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ve Marsilya, Fenerbahçe ise yine UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt ve Olympiakos ile karşılaşacak.

İşte 3 büyüklerin maç takvimi:

BEŞİKTAŞ

11 Eylül: Yeni Malatyaspor

15 Eylül: Dortmund

18 Eylül: Antalyaspor (D)

21 Eylül: Adana Demirspor

24 Eylül: Altay (D)

28 Eylül: Ajax (D)

2 Ekim: Sivasspor

FENERBAHÇE

12 Eylül: Sivasspor

16 Eylül: Frankfurt (D)

19 Eylül: Başakşehir (D)

23 Eylül: Giresunspor

26 Eylül: Hatayspor (D)

30 Eylül: Olympiakos

3 Ekim: Kasımpaşa

GALATASARAY

12 Eylül: Trabzonspor (D)

16 Eylül: Lazio

19 Eylül: Alanyaspor

22 Eylül: Kayserispor (D)

26 Eylül: Göztepe

30 Eylül: Marsilya (D)

3 Ekim: Rizespor (D)