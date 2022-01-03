2022 Sağlık memuru maaşının ne kadar olduğu son enflasyon açıklaması sonrası merak konusu oldu. Peki, 2022 Sağlık memuru maaşı ne kadar oldu? İşe, detaylar…

2022 SAĞLIK MEMURU MAAŞI NE KADAR OLDU?

Görev - Aralık maaşı - Ocak maaşı Hademe (15/1) 4.102 - 5.228 Hizmetli (15/1) 4.102 - 5.228 Mübaşir (11/1) 4.359 - 5.556 Usta öğretici (11/1) 4.420 - 5.634 Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423 - 5.638 Memur (9/1) 4.424 - 5.639 Zabıta memuru (9/1) 4.513 - 5.752 İtfaiyeci (9/1) 4.706 - 5.998 Araştırmacı (9/1) 4.742 - 6.044 İmam/hatip (9/1) 4.762 - 6.070 Müezzin (9/1) 4.762 - 6.070 Şef (7/1) 4.789 - 6.104 Orman muhafaza memuru (11/1) 4.881 - 6.221 Öğretmen (9/1) 4.941 - 6.298 Vaiz (9/1) 5.016 - 6.393 Hemşire (9/1) 5.237 - 6.675 Sağlık memuru (9/1) 5.237 - 6.675 Ebe (9/1) 5.244 - 6.684 Programcı (9/1) 5.395 - 6.876 Bekçi (lisans 9/1) 5.429 - 6.920 Şube müdürü (7/1) 6.065 - 7.730 Polis (11/1) 6.502 - 8.287 Mühendis (7/1) 6.883 - 8.773 Komiser (8/1) 6.987 - 8.906 Araştırma görevlisi (8/1) 7.093 - 9.041 Başkomiser (8/1) 7.102 - 9.052 Müfettiş yardımcısı (9/1) 7.127 - 9.084 Uzman yardımcısı (9/1) 7.242 - 9.231 Asistan (sağlık hizmetleri-6/1) 7.391 - 9.421 Müfettiş (7/1) 7.836 - 9.988 Uzman (7/1) 7.915 - 10.088 Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 8.401 - 10.708 Kaymakam (4/1) 8.933 - 11.386 Tablodaki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Ayrıca 1 Ocak'tan geçerli vergi istisnası hesabı maaşlara dahil değildir.

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