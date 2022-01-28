2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu! İşte bedellilerin sevk dönemleri
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Milli Savunma Bakanlığı başvuru işlemlerini tamamlayan binlerce asker adayı için celp dönemlerini açıkladı. Bedelli askerlik, er ve yedek subay askerlik yerleri de açıklandı. Vatandaşlar, askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenebilecek.
2022 celp dönemleri ile bedelli askerlik, er ve yedek subay askerlik yerleri açıklandı. Askerlik yeri sorgulaması yapacak vatandaşlar itibaren e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor.
BEDELLİ ASKERLİK YER VE TARİHLERİ
2022 bedelli askerlik yerleri 28 Ocak 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden duyuruldu. Kurum tarafında yapılan açıklamada, 'Sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulma tarihi 28 Ocak 2022'dir' denildi.
2022 yılında bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 lira olarak açıklanmıştı.
BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
- 03 Şubat 2022
- 03 Mart 2022
- 31 Mart 2022
- 12 Mayıs 2022
- 09 Haziran 2022
- 21 Temmuz 2022
- 18 Ağustos 2022
- 15 Eylül 2022
- 13 Ekim 2022
- 10 Kasım 2022
- 08 Aralık 2022
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