2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu

26.01.2021 10:45 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:11

Bedelli askerlik ücretleri 2021 yılının ilk yarısında 39 bin 788 liraya yükseldi. Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının döviz üzerinden yaptıkları ödemelere ise kur ayarı yapılacak.

Yeni yılla birlikte yeni bedelli askerlik ücretleri de belli oldu. Bedelli askerlik ücretleri 2021 yılının ilk yarısında, 37 bin 70 liradan, 39 bin 788 liraya yükseldi. Bedelli askerlik ücretini dövizle ödeyecek yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için de ücrete kur ayarlaması yapılacak.

BEDELLİ ASKERLİK SON 1 YILDA YÜZDE 13,50 ZAMLANDI

Geçen 2020 yılında ocak–haziran ayları döneminde 35 bin 054 TL olan bedelli askerlik ücreti son bir yılda yüzde 13,50 oranında artmış oldu.

DÖVİZLE ASKERLİKTE HESAPLAMA DEĞİŞİKLİĞİ

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının dövizle askerlik bedellerinin hesabında da değişikliğe gidiliyor. Askerlik başvurusu yapan gurbetçilerin ödeyeceği para tutarı, Merkez Bankası'nca yılın ilk mesai günü tespit edilen döviz alış kuruna göre euro veya karşılığı konvertibl döviz olarak hesaplanıyor.

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM'ye sunulan çeşitli askeri kanunlarda değişiklik yapan yasa teklifinde konuyla ilgili yeni bir düzenleme yapılıyor. Buna göre, gurbetçilerin ödeyeceği dövizle askerlik bedeli, başvuruyu yaptıkları tarihteki döviz kuru esas alınarak hesaplanacak.

2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu
Haber Yorumları (24)
ADSIZ: KADINLARDA ÖDESİN BU PARAYI ONLARIN AYRICALIĞI NEDİR.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ERAT: 39788 TL ye şehit olmuyorsun işte hale bak ya
Cevap Yaz Yayından Kaldır
: bundan önceki dönem 37 bin küsur simdi 39 bin tl verip bir de adamlar yat kalk sürün mü yapacak yurt dışındakilere uygulanan sistem burada da uygulanmalıdır adamlar okul iş hayatı evlilik gibi nedenlerden zaten süre uzamış gitmiş 28 yaşına gelmişler bir de bu kadar para veriyorlarsa bari 2 hafta yapsınlar 1 ay (4 hata) bu kadar para ödeyene eziyet ya da bedelli kalksın herkes tahsil sınıflanmasına göre askere alınsın
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
Tüm 24 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seçil Gür Hande Erçel Aleyna Tilki Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Caner Erkin Rıza Çalımbay Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Mesut Özil Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 12:12:06. #1.15#
title