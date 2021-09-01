A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'la karşılaşacak

2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde son Avrupa şampiyonu Sırbistan, Fransa'yı 3-1 yendi ve yarı finalde A Milli Kadın Voleybol Takımımızın rakibi oldu. Büyük bir heyecana sahne olacak maç 3 Eylül Cuma günü oynanacak.