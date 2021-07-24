2020 Tokyo Olimpiyatları'nda okçuluk karışık takımı 4'üncü oldu

Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisi bronz madalya maçında Meksika'ya 6-2 mağlup oldu.

Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisi bronz madalya maçında Meksika'ya 6-2 mağlup oldu.

Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda düzenlenen karışık takım müsabakalarında Yasemin Anagöz ve Mete Gazoz'dan oluşan okçuluk karışık takımı, ilk tur maçında Rusya'yı 6-2 mağlup etti. Ay-Yıldızlı ekip, Diananda Choirunisa ile Riau Ega Salsabilla'dan oluşan Endonezya takımını da 6-2 mağlup ederek yarı finale çıktı. Milliler, yarı finalde ise Hollanda'ya 5-3 yenildi. Bronz madalya maçında da Meksika'ya 6-2 mağlup olan ay-yıldızlı okçular, 4'üncü oldular.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata