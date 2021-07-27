Milliler, İtalya'ya 3-1 mağlup oldu
Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.
Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'ya 3-1 kaybetti ve ilk yenilgisini aldı. Milliler, olimpiyatlardaki üçüncü maçında 29 Temmuz Perşembe günü TSİ 15.45'te ABD ile karşılaşacak.
Salon: Ariake Arena
Hakemler: Denny Cespedes (Dominik Cum.), Hernan Casamiquela (Arjantin)
İtalya: Bosatti, Danesi, Malinov, Pietrini, Fahr, Egonu, de Gennaro (L) (Sorokaite, Sylla, Orro)
Türkiye: Cansu, Hande, Zehra, Ebrar, Meliha, Eda, Simge (L) (Naz, Meryem, Tuğba, Şeyma)
Setler: 25-22, 23-25, 25-20,25-15
Süre: 1 saat 48 dakika (27, 29, 27, 25) - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı