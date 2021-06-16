2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

Stat: Bakü OlimpiyatHakemler: Artur Dias, Rui Tavares, Paulo Soares (Portekiz)Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş (Dk. 72 Mert Müldür), Okay Yokuşlu (Dk. 46 Merih Demiral), Ozan Tufan (Dk. 46 Yusuf Yazıcı), Kenan Karaman (Dk.

Stat: Bakü Olimpiyat

Hakemler: Artur Dias, Rui Tavares, Paulo Soares (Portekiz)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş (Dk. 72 Mert Müldür), Okay Yokuşlu (Dk. 46 Merih Demiral), Ozan Tufan (Dk. 46 Yusuf Yazıcı), Kenan Karaman (Dk. 75 Halil Dervişoğlu), Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder (Dk. 83 İrfan Can Kahveci), Burak Yılmaz

Galler: Ward, Connor Roberts, Mepham, Rodon, Ben Davies, Morrell, Allen (Dk. 73 Ampadu), Bale, Ramsey (Dk. 85 Wilson), James (Dk. 90+3 Williams), Moore

Goller: Dk. 42 Ramsey, Dk. 90+5 Connor Roberts (Galler)

Sarı kartlar: Dk. 90+2 Ben Davies, Dk. 90+2 Mepham (Galler), Dk. 90+2 Burak Yılmaz, Dk. 90+2 Hakan Çalhanoğlu (Türkiye)

A Milli Futbol Takımı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Galler'e 2-0 yenildi.

47. dakikada sol kanatta topla buluşan Hakan Çalhanoğlu, Galler ceza sahasına ortasını gönderdi, arka direkte topla buluşan Cengiz iyi bir kafa vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.

54. dakikada A Milli Takım çok net bir fırsattan yararlanamadı. Sol kanattan Hakan'ın kullandığı kornerde arkaya açılan topu Merih Demiral kafa ile içeriye çevirdi, Kaan'ın da dokunduğu topu, Burak Yılmaz altı pas içinde önünde buldu. Burak, yakın mesafeden vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

58. dakikada Galler tehlikeli geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Connor Roberts'ın yerden gönderdiği pasta Ramsey topla buluştu. Ramsey'in sert şutunda top kaleci Uğurcan'dan döndü, boşta kalan meşin yuvarlağı Merih Demiral uzaklaştırdı.

60. dakikada Galler penaltı kazandı. Hakem Artur Dias, Bale ile Zeki Çelik arasında yaşanan pozisyon sonrasında penaltı noktasını gösterdi. 61. dakikada penaltı atışını kullanan Gareth Bale, topu üstten auta gönderdi.

62. dakikada kaleci Uğurcan Çakır ayağında topu fazla bekletti. Uğurcan'ın uzaklaştırmak istediği topa, ceza sahasındaki Bale ayak koydu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

79. dakikada Galler'in gelişen atağında sağ kanattaki Ramsey'in altı pas önüne yaptığı ortada Bale kafayı vurdu. Uğurcan soluna gelen meşin yuvarlağı uzandı ve kontrol etti.

87. dakikada ay-yıldızlı ekip beraberlik golünü yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı kornerde arka direkte Merih Demiral kafayı vurdu, kaleci Ward topu kornere çeldi.

90+5. dakikada Galler ikinci golünü buldu. Galler'in sağ kanattan paslaşarak kullandığı kornerde Bale altı pasa hareketlendi, uygun pozisyondaki Connor Roberts'a pasını gönderdi. Bu oyuncunun yerden şutunda top ağlara gitti: 0-2.

Karşılaşma Galler'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever