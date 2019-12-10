Bu sene Twitter'da en çok konuşulan takım Galatasaray!

10.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:51

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, 2019 yılında Twitter'da en çok konuşulan takım oldu. Twitter sporda 2019 yılında en fazla etkileşim alan takımları duyurdu.Yapılan açıklamada Galatasaray'ın yıl boyunca en fazla etkileşim alan takım olduğu, en fazla etiketin de #bugüngünlerdengalatasaray etiketiyle yapıldığı aktarıldı.

EN ÇOK BEĞENİLEN TWİT MERİH DEMİRAL'IN TWİTİ

2019 yılında en çok beğenilen tweetinin ise A Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Merih Demiral'ın Fransa maçından sonra paylaştığı "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" mesajı olduğu aktarıldı. Kadın milli sporcuların da 2019'da Twitter'da ses getirdiği ifade edildi. Milli tekvandocu İrem Yaman'ın dünya şampiyonu olduğunu ilan ettiği tweetinin 2019'da en çok konuşulan 4. tweet olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA