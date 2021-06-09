20 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları için Ankara'da kampa girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

20 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları için Ankara'da kampa girdi

20 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları için Ankara'da kampa girdi
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

20 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, FIVB 20 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası için Ankara'da kampa girdi.

20 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, FIVB 20 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası için Ankara'da kampa girdi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre genç milliler, 9-18 Temmuz tarihlerinde Hollanda ve Belçika'nın ev sahipliğinde organize edilecek şampiyona hazırlıkları için başkentte kamp yapacak.

Başantrenör Şahin Çatma yönetimindeki teknik ekip ve sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Teknik ekip: Ecem Türker (takım menajeri), Emre Nur (yardımcı antrenör), Batuhan Ragıp Şen (istatistik antrenörü), Tigin Yağlıoğlu (alan antrenörü), Sıddıka Kutsal Han (fizyoterapist), Taner Çaylak (kondisyoner)

Sporcular: Lila Şengün, Hilal Kocakara, Çağla Salih, Sude Hacımustafaoğlu, İpar Özay Kurt, Aleyna Göçmen, Beren Yeşilırmak, Mehtap Öztunalı, Aybüke Güldenoğlu, Elif Su Eriçek, Pelin Eroktay, Ege Melisa Bükmen, Miray Gözübüyük, Deniz Nazlıcan Zengin, Hanife Özaydınlı, Sude Naz Uzun, Karmen Aksoy, Damla Tokman, Gülce Güçtekin, Selin Adalı, Aybüke Çetinay

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Veysel Eroğlu Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Ezgi Mola Demet Akalın Selçuk Balcı
Spor Enes Ünal Aziz Yıldırım Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
20 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları için Ankara'da kampa girdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 11:58:43. #1.14#

title