2 yıllık dava arabulucu uygulamasıyla 4 saatte son buldu

Hukuk uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yolu olan arabuluculuk uygulamasıyla 28 kişinin bulunduğu miras uyuşmazlığı dört saatte çözüldü. Eylül 2019'da mahkemelik olan 28 kişi, arabuluculuk masasından el sıkışarak ayrıldı. Arabuluculuk uygulamasıyla bugüne kadar 1 milyon 303 bin 162 dosya mahkemeye gitmeden sonuçlandı.

Adalet Bakanlığı'nın yargı reformu ekseninde daha etkin hale getirip kapsamını genişlettiği arabuluculuk, toplumsal uzlaşma kültürüne büyük katkı sağlıyor. Uygulamanın son örneği Konya'da yaşandı. Seydişehir'de mirasçılığın tespiti ve tereke paylaşımında yaşadıkları uyuşmazlık nedeniyle Eylül 2019'da mahkemelik olan 28 kişi, avukatlarının önerisiyle uyuşmazlığın çözümü için ihtiyari olarak arabuluculuk uygulamasına başvurdu. Arabulucu avukat, tek tek görüştüğü tarafları bir masada buluşmaya davet etti. Taraflar ve avukatları, 15 Mart Pazartesi günü saat 09.30'da arabulucu yönetiminde ilk kez bir araya geldi.

4 SAATTE BİTTİ

Yaklaşık dört saat süren görüşme sonunda taraflar 13.30'da el sıkışarak anlaştılar. Arabuluculuk uygulaması ile taraf sayısı fazla, uzun ve masraflı bir uyuşmazlık olan tereke uyuşmazlığı, mirasçılar açısından hızlı ve adil bir şekilde çözüldü. Böylece tarafların tamamı anlaşarak müzakere masasından memnun ayrıldı. Miras uyuşmazlığının arabuluculuk yöntemi ile çözüme kavuşturulmasıyla, miras paylaşımında sıkıntı yaşayan, bir araya gelemeyen ailenin daha fazla mağdur olmasının önüne geçildi.

1,3 MİLYON DOSYA ÇÖZÜLDÜ

Toplumsal uzlaşıya katkı sağlayan arabuluculukla uyuşmazlıklar kısa sürede çözüme kavuşuyor. Daha ekonomik ve dostane bir yöntem olan arabuluculuk, iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında ise 28 Temmuz 2020'den bu yana uygulanıyor. Milliyet'te yer alan habere göre, uygulama sayesinde bugüne kadar 1 milyon 303 bin 162 dosya mahkemeye gitmeden sonuçlandı. Arabuluculuk iş ve ticaret mahkemelerinin iş yükünü de azalttı. Yıllık ortalamalara bakıldığında 450 iş mahkemesinin ve 65 ticaret mahkemesinin bir yılda baktığı dosya, arabulucular tarafından kısa sürede çözüme kavuşturuldu.