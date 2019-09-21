2 yıldır tamamlanamayan cadde, İmamoğlu'nun talimatıyla 1,5 ayda bitirildi

21.09.2019 16:12

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 yıldır çalışmaların durduğu Sarıyer'e bağlı olan Zekeriyaköy'deki 1. caddenin 1,5 ayda tamamlandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında açıklama yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"KANGREN OLMUŞ KONULARI ÇÖZÜME KAVUŞTURUYORUZ"

"İlçe belediyeleriyle İBB arasında yetki karmaşasından dolayı kangren olmuş konuları tam koordinasyon sağlayarak çözüme kavuşturuyoruz. Yapımı 2 yıldır bekletilen bizim ise 1,5 ayda tamamladığımız Sarıyer Zekeriyaköy 1. Cadde'yi inceledik. Bölgede başka çalışmalar da devam ediyor."

METRO HATTINDA DA ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLATILMIŞTI

İstanbul'da 1,5 yıla yakın süredir çalışmaların durduğu Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nda çalışmalar, dün İmamoğlu'nun katıldığı törenle yeniden başlatılmıştı. İmamoğlu, "Bu hattın 2022 yılında bitirilmesini ön görüyoruz" demişti.