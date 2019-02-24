2 yılda Bin 53 işletmeye 43,5 milyon TL Atık Su Cezası Kesildi

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in verdiği soru önergesine cevap veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deniz ve akarsuları atık sularla kirlettiği gerekçesiyle son iki yılda toplam bin 53 işletmeye para cezası verildiği açıkladı. Bu işletmelere verilen para cezası miktarının da 43,5 milyonu bulduğu kaydedildi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer,Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yanıtlaması istemiyle verdiği önergeyle, evsel ve endüstriyel atık su kaynaklarıyla ilgili yönetmeliğe uymayan kişi ve kuruluşlara verilen cezaları öğrenmek istedi.

BAKAN KURUM: PARA CEZASI 43,5 MİLYON TL'Yİ BULDU

Sputnik'te yer alan habere göre; önergeyi yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde; 2017 yılında yapılan denetimler sonucunda atık su konusunda 709 işletmeye 21.140.378,91 TL, 2018 yılında ise 344 işletmeye 22,341,323 TL idari yaptırım uygulandığını açıkladı. Bakan Kurum'un verdiği bilgiye göre son 2 yılda toplam bin 53 işletme para cezası aldı. Bu işletmelere verilen para cezası miktarı 43,5 milyonu buldu.

"ŞİKAYETLER ÜZERİNE DENETİM YAPILIYOR"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ayrıca, "2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan mevzuatlar kapsamında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli denetim personelleri tarafından ani, birleşik ve şikayet üzerine denetimler yapılmakta olup, Çevre Kanunu'na aykırı faaliyet gösteren veya kirliliğe sebebiyet verdiği tespit edilen kurum, kuruluş ve işletmelere, 2872 sayılı Çevre Kanunun 20. Maddesine göre idari yaptırımlar uygulanmakta, 15. Maddesine göre de faaliyet durdurma cezası verilebilmektedir" açıklamasında bulundu.

GÜRER: CİDDİ SORUNLAR YANSIYOR

Önergeye verilen yanıtı değerlendiren CHP'liÖmer Fethi Güre, "Atık suların arıtılmadan alıcı ortama verilmesi yasak olmasına ve arıtma yapılma zorunluluğuna karşı deniz ve akarsularda kirlenmeler devam etmekte ve bu bağlamda kamuoyuna da dönem dönem ciddi sorunlar yansımaktadır" dedi.

NİĞDE ÖRNEĞİ

Doğa dengesi ve insanlığın geleceği adına çevre kirliliğinin, su kirliliğinin çok önemsenmesi gerektiğini kaydeden Gürer, şöyle devam etti:

"Göz önünde olan yerlere toplum tepkisi ile çözüm arayışı yılları almakta, doğanın dengesi bozulmaktadır. Örneğin; Niğde — Bor arası Akkaya Barajı, sulama amaçlı bir baraj olarak kullanılmakta iken şu anda kirlenme sonucu içinde canlı yaşamaz duruma gelmiş, önemli bir çevre sorunu olarak on yıldır temizlenememiştir. Koku, Niğde Merkez ve Bor ilçesinden hissedilir hale gelmiştir. Atık sularda deterjan başta olmak üzere temiz suyu kirleten ve doğaya zarar veren atıkların varlığı hem cezaları, hem denetimleri, hem de bu bağlamda eğitimi zorunlu kılmaktadır."