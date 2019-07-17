2. el araç satanlara kritik uyarı: Yetki belgesi almayan 13 Ağustos'tan sonra satış yapamayacak

Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, 2. el taşıt satışında yetki belgesi almak isteyen işletmelere uyarılarda bulunarak sürenin 13 Ağustos'ta sona ereceğini belirtti. Maden, 2. el taşıt satışında yetki belgesi almak isteyen işletmeleri uyardı. Maden, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"13 ŞUBAT 2018'DE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI"

"İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, işletmesi yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılabilecek. Yetki belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmenin başvurusu ile il müdürlüğümüz tarafından uygun görülmesi halinde düzenlenecek, yenilenecek veya gerekli olması halinde iptal edilebilecek. Bu belge, her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilemeyecek. Belgenin geçerlilik süresi ise beş yıl olacak. Yetki belgesi, mesleki yeterlilik belgesi ve yönetmelik kapsamında verilen Türk Standartları Enstitüsü (TSE) hizmet yeterlilik belgesi ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin Bakanlığımızca gerekli görülen belge ve bilgilerin takip ve kontrolü amacıyla Bakanlığımız tarafından İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi oluşturulmuştur. Bilindiği üzere, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

"13 AĞUSTOS'A KADAR YETKİ BELGESİ ALINMASI GEREKİYOR"

Bahse konu Yönetmeliğin Geçici 1'inci maddesinin birinci fıkrasında 'Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını bir yıl içinde, lise mezunu olma şartı hariç olmak üzere 6'ncı maddenin birinci fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerektiği' hükmüne yer verilmiş ve 24'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ise söz konusu Geçici 1 inci maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe gireceği kurala bağlanmıştır. Bu kapsamda, Yönetmeliğin Geçici 1'inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde 13 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden ve bu faaliyetine halen devam eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların 13 Ağustos 2019 tarihine kadar yetki belgesi almaları gerekmektedir" dedi.

"EKSPERTİZ RAPORU ALMAK ZORUNLU OLACAK"

Satışa sunulan ikinci el motorlu kara taşıtının üzerinde, kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde taşıta ilişkin tanıtıcı bilgilerin güncel olarak yer aldığı bir tanıtım kartı bulundurulacağını belirten Maden, "Yetki belgesine sahip işletme tarafından ikinci el motorlu kara taşıtı satışından hemen önce 8 yaş veya 160 bin kilometreye kadar olan araçlarda ekspertiz raporu alınmak zorunda olacaktır. İkinci el otomobil ve motosikletin motor ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren 3 ay veya 5 bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altında olacaktır." dedi.

"EN AZ LİSE MEZUNU OLMASI GEREKECEK"

13 Ağustos tarihinden itibaren ikinci el araç satışı faaliyetinde bulunmak isteyen işletmeciler için lise mezunu zorunluluğu getirildiğini ifade eden Maden, "13 Ağustos tarihinden sonra ikinci el araç satışı faaliyetinde bulunmak isteyen işletmecilerin en az lise mezunu olması gerekecektir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA