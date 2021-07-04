15. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri tamamlandı
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15. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri tamamlandı

15. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri tamamlandı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından organize edilen 15. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri tamamlandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından organize edilen 15. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri tamamlandı.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, açılış konuşmasını TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun gerçekleştirdiği ve 3 gün süren seminerde, basketbol dünyasından birçok isim, katılımcılarla buluştu.

TBF Eğitim Kurulu Başkanı Aydın Örs ile TBF Eğitim Kurulu Başkan Vekili ve Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Başkanı Çetin Yılmaz'ın da yer aldığı seminerde, Aysim Altay (Zihin Koçu ve Davranış Bilimleri Eğitmeni), Ergin Ataman (Anadolu Efes Başantrenörü), Carla Berube (Princeton Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü), Erdem Can (Fenerbahçe Beko Yardımcı Antrenörü), Prof. Dr. Sinan Dağdelen (TBF Sağlık Kurulu Üyesi), Orhun Ene (A Milli Erkek Takımı Başantrenörü), Sinan Güler (Darüşşafaka Tekfen basketbolcusu), Derviş Gökhan Güney (19 Yaş Altı Erkek Milli Takımı Başantrenörü), Nilay Kartaltepe (OGM Ormanspor basketbolcusu), Prof. Dr. Barış Kocaoğlu (TBF Sağlık Kurulu Üyesi), Dr. Sergio Lara-Bercial (Leeds Beckett Üniversitesi Araştırma Görevlisi), Oğuz Savaş (Frutti Extra Bursaspor basketbolcusu), Samir Seleskovic (TOFAŞ Altyapı Teknik Koordinatörü ve Bireysel Gelişim Antrenörü), Dr. Keramettin Şar (Acıbadem Sağlık Grubu), Ozan Şirikçi (Anadolu Efes Atletik Performans Antrenörü) ve Doç. Dr. İlker Yücesir (TBF Sağlık Kurulu Üyesi), eğitimler ile sunumlar gerçekleştirdi.

TBF öncülüğünde, FIBA, Dünya Basketbol Antrenörleri Birliği (WABC) ve TÜBAD iş birliğiyle çevrim içi düzenlenen FIBA onaylı seminer, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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