12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular belli oldu
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12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular belli oldu

12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular belli oldu
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Spor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nda açık su yüzme yarışlarında dereceye girenler belli oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nda açık su yüzme yarışlarında dereceye girenler belli oldu.

Hakem heyetinin değerlendirilmesinden sonra dereceye giren yüzücüler, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Şampiyonanın açık su yarışlarında birinci olan isimler ve dereceler şöyle:

Bin metre:

Aqua Youths Kadınlar: Aysima Çolak - 15 dakika 54 saniye

Aqua Youths Erkekler: Egemen Dur - 14 dakika 13 saniye

Kadınlar Premasters: Selina Çolak – 17 dakika 14 saniye

Erkekler Premasters: Furkan Hüseyin Yüksel 15 dakika 34 saniye

Kadınlar: Kübra Kuş - 16 dakika 36 saniye

Erkekler: Abdulhalim Lafcı - 14 dakika 27 saniye

2 bin 8 metre:

Aqua Youths Kadınlar: Behresultan Oral - 29 dakika 33 saniye

Aqua Youths Erkekler: Arda Arıcı - 26 dakika 34 saniye

Kadınlar Premasters: Aysu Türkoğlu - 32 dakika 13 saniye

Erkekler Premasters: Kılıç Ata Kıral - 33 dakika 12 saniye

Kadınlar: Yonca Şevval Erdem - 30 dakika 23 saniye

Erkekler: Emre Öztürk - 27 dakika 22 saniye

3 bin 8 metre:

Aqua Youths Kadınlar: Selinay Tuğçe Kır - 41 dakika 40 saniye

Aqua Youths Erkekler: Egemen Dur - 40 dakika 02 saniye

Kadınlar Premasters: Begüm Feran - 1 saat 2dakika 40 saniye

Erkekler Premasters: Kılıç Ata Kıral - 49 dakika 30 saniye

Kadınlar: Diana Milinkovska - 45 dakika 30 saniye

Erkekler: Abdulhalim Lafcı - 40 dakika 37 saniye

6 bin metre:

Aqua Youths Kadınlar: Behresultan Oral - 1 saat 18 dakika 06 saniye

Aqua Youths Erkekler: Ulaş Yüksel - 1 saat 13 dakika 19 saniye

Kadınlar Premasters: Aysu Türkoğlu - 1 saat 31 dakika 16 saniye

Erkekler Premasters: Furkan Hüseyin Yüksel - 1 saat 16 dakika 09 saniye

Kadınlar: Bengisu Avcı Erdoğan - 1 saat 23 dakika 37 saniye

Erkekler: Emre Öztürk - 1 saat 14 dakika 25 saniye

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular belli oldu - Haberler Spor
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