12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular belli oldu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nda açık su yüzme yarışlarında dereceye girenler belli oldu.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nda açık su yüzme yarışlarında dereceye girenler belli oldu.
Hakem heyetinin değerlendirilmesinden sonra dereceye giren yüzücüler, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.
Şampiyonanın açık su yarışlarında birinci olan isimler ve dereceler şöyle:
Bin metre:
Aqua Youths Kadınlar: Aysima Çolak - 15 dakika 54 saniye
Aqua Youths Erkekler: Egemen Dur - 14 dakika 13 saniye
Kadınlar Premasters: Selina Çolak – 17 dakika 14 saniye
Erkekler Premasters: Furkan Hüseyin Yüksel 15 dakika 34 saniye
Kadınlar: Kübra Kuş - 16 dakika 36 saniye
Erkekler: Abdulhalim Lafcı - 14 dakika 27 saniye
2 bin 8 metre:
Aqua Youths Kadınlar: Behresultan Oral - 29 dakika 33 saniye
Aqua Youths Erkekler: Arda Arıcı - 26 dakika 34 saniye
Kadınlar Premasters: Aysu Türkoğlu - 32 dakika 13 saniye
Erkekler Premasters: Kılıç Ata Kıral - 33 dakika 12 saniye
Kadınlar: Yonca Şevval Erdem - 30 dakika 23 saniye
Erkekler: Emre Öztürk - 27 dakika 22 saniye
3 bin 8 metre:
Aqua Youths Kadınlar: Selinay Tuğçe Kır - 41 dakika 40 saniye
Aqua Youths Erkekler: Egemen Dur - 40 dakika 02 saniye
Kadınlar Premasters: Begüm Feran - 1 saat 2dakika 40 saniye
Erkekler Premasters: Kılıç Ata Kıral - 49 dakika 30 saniye
Kadınlar: Diana Milinkovska - 45 dakika 30 saniye
Erkekler: Abdulhalim Lafcı - 40 dakika 37 saniye
6 bin metre:
Aqua Youths Kadınlar: Behresultan Oral - 1 saat 18 dakika 06 saniye
Aqua Youths Erkekler: Ulaş Yüksel - 1 saat 13 dakika 19 saniye
Kadınlar Premasters: Aysu Türkoğlu - 1 saat 31 dakika 16 saniye
Erkekler Premasters: Furkan Hüseyin Yüksel - 1 saat 16 dakika 09 saniye
Kadınlar: Bengisu Avcı Erdoğan - 1 saat 23 dakika 37 saniye
Erkekler: Emre Öztürk - 1 saat 14 dakika 25 saniye
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen