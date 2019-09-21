11 bin liralık yeni iPhone'a herkesten önce sahip olmanın bedeli: 17 bin TL

21.09.2019 21:23

Sirkeci'deki Doğubank İş Hanı'nda esnaf iPhone 11 serisi telefonlar için ön siparişleri toplamaya başladı.

ABD'de 1000 dolara piyasaya çıkan, Türkiye'de ise Ekim ayı sonlarına doğru yaklaşık 11 bin TL fiyatla piyasaya çıkması bekenen iPhone 11'ler için ön sipariş toplayan Doğubank esnafı, 17 bin TL'den satış yapıyor.Sözcü'den Fatma Vurgun'un haberine göre bir Doğubank esnafı, 17-18 bin TL olan ön sipariş fiyatının bir süredir geçerli olduğunu fakat fiyatların bir iki ay içinde düşeceğini söyledi.

"17 BİN LİRADAN ÖN SİPARİŞ TOPLUYORUZ"

İsmini vermek istemeyen esnaflar ise iPhone 11 Pro'nun piyasa tarafından çok da beğenilmediğini ifade ediyor kendilerinin de 17 bin TL'den başlayan fiyatlarla ön sipariş topladıklarını söylüyor. Yeni iPhone'ların resmi olarak zaten 20 Ekim'de Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

VERGİSİ 5 BİN 400 LİRA

Aslında ABD fiyatı bugünkü kurla yaklaşık 5 bin 700 liralara gelen iPhone 11 Pro'nun yaşanan son vergi artışının ardından sadece vergisi 5 bin 400 TL'ye çıkıyor.

APPLE IPHONE 11'İN ÖZELLİKLERİ

iPhone 11 Pro'ların ekran boyutları 5,8 inç ve 6,5 inç. Ekran parlaklığı 1.200 nit'e ulaşabiliyor. Kontrast oranı 2.000.000'a 1. Makine öğrenimi kullanan iPhone 11 Pro modelleri bu yönüyle iPhone 11'den ayrılıyor. Bu saniyede 1 milyon işlem yapabilme anlamına geliyor ve ağırlıklı olarak dil işleme ve resimlerin keşfinde kullanılıyor.