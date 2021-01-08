Şirketin değeri 800 milyon doları aşacak! Getir İngiltere'de de faaliyete başlıyor
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Şirketin değeri 800 milyon doları aşacak! Getir İngiltere'de de faaliyete başlıyor

08.01.2021 14:10 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:35

Hızlı teslimat uygulaması Getir, İngiltere'de büyümesini finanse etmek için yerli ve yabancı fonlardan oluşan yatırımcılardan 100 milyon doların üzerinde yatırım almak için görüşmeler yürütüyor. Konuya yakın iki kaynak seri B olarak adlandırılan fonlama turunda şirketin toplam değerlemesinin 800 milyon doların üzerinde belirlendiğini ifade ettiler.

Kaynaklar fonlama sonuçlarının bir kaç hafta içinde açıklanacağını ve şirketin yatırımcılarla prensipte anlaştığını belirtti. Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, "Prensipte yerli ve yabancı birçok fonla B round'u için anlaşma sağlandı. 100 milyon doların üzerinde bir yatırım için görüşülüyor. Dünyaca bilinen fonlar yer alıyor" dedi.

İNGİLTERE'DE İŞE ALIM YAPIYOR

Aynı kaynak Getir'in İngiltere operasyonlarının da birkaç hafta içinde başlayacağını söyledi. Diğer bir kaynak ise, "Getir bir veya iki hafta içinde seri B fonlama alacak. İngiltere'de büyümeyi destekleyecekler" dedi.

Türkiye'de üç büyük kent dahil 10 kentte faaliyet gösteren Getir, geçen yıl ortasında bu yana Londra'da işe alım yapıyor. Şirket, daha önceki açıklamalarına göre São Paulo, Paris ve Mexico City'de de faaliyete geçmek istiyor.

1 YIL ÖNCE 38 MİLYON DOLAR YATIRIM ALMIŞTI

Getir, bundan 1 yıl önce Michael Moritz liderliğindeki Silikon Vadisi yatırımcılarından 38 milyon dolarlık yatırım almıştı.

2015 yılında kurulan Getir'i yerinde incelemek için İstanbul'daki ofisine gelen Michael Moritz, şirkete tek başına 25 milyon dolarlık yatırım yaparken, "Getir'in market ve yemek teslimatındaki karmaşık sorunlara yaklaşımı adeta yeni bir tarif ve beklenmedik malzemelerle üretilmiş bir Türk lokumu gibi" açıklamasında bulunmuştu.

Söz konusu yatırım turunda kalan 13 milyon dolarlık yatırımın içinde Brezilyalı ve Türk yatırımcılar da yer almıştı. (Reuters)

Şirketin değeri 800 milyon doları aşacak! Getir İngiltere'de de faaliyete başlıyor
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