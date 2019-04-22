Kilis'te, kurumlar arası 10 metre havalı tabanca müsabakası sonuçlandı.

Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Beşevler Spor Salonu Atış Poligonunda düzenlenen Kurumlar Arası 10 Metre Havalı Tabanca İl Birinciliği Müsabakaları kurumların yoğun katılımı ile sona erdi. Düzenlenen kupa töreninde müsabakalarda dereceye giren kurum ve sporculara ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı tarafından verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Remzi Arkaltı,ödül töreni sonrasında İl Temsilcisi Murat Erton'a,hakemlere,müsabakaya katılım sağlayan tüm kurum ve sporculara teşekkür ettiğini belirtti.

Dereceye giren kurumlar, birinci Fen Lisesi, ikinci Kilis Avcılar ve Atıcılık Spor Kulübü, Kilis İl Emniyet Müdürlüğü oldu. - KİLİS

Kaynak: İHA