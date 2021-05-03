10 kişi Lyon, Monaco'yu devirdi! Maç sonunda çıkan olaylar geceye damga vurdu
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10 kişi Lyon, Monaco'yu devirdi! Maç sonunda çıkan olaylar geceye damga vurdu

10 kişi Lyon, Monaco'yu devirdi! Maç sonunda çıkan olaylar geceye damga vurdu
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Ligue 1'in 35. haftasında Monaco, sahasında Lyon'u ağırladı. Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasınad konuk ekip sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın sonunda çıkan olaylar maça damga vurdu. Sahanın ortasında iki takımın futbolcularının yumruk yumruğa birbirine girdiği olaydan sonra Lyon'dan Mattia de Sciglio, Monaco'dan da Willem Geubbels ve Pietro Pellegri kırmızı kart gördü.

Fransa'da büyük bir heycana sahne olan şampiyonluk yarışında bu gece kritik bir maç oynandı. Monaco, sahasında 10 kişi kalan Lyon'a 3-2 mağlup oldu. Maçın sonunda çıkan olaylar ise geceye damga vurdu.

MONACO'NUN SERİSİNE SON VERDİLER

Monaco'nun gollerini 25. dakikada Volland ile 86. dakikada penaltıdan Ben Yedder atarken, Lyon'un sayılarını 57. dakikada Depay, 77. dakikada Beşiktaş'ın eski oyuncusu Marcelo ve 89. dakikada, 88'de oyuna dahil olan Cherki kaydetti. Öte yandan Lyonda'da Caqueret, 70. dakikada kırmızı kart gördü. Monaco'nun golcüsü Ben Yedder, Ligue 1 kariyerindeki 100. golünü Lyon ağlarına gönderdi. Bu sonucun ardından zirvede puan kaybı yaşayan Monaco 71 puanla, lider Lille'in 5 puan gerisine düştü. 4. sıradaki Lyon ise 70 puana yükseldi. Öte yandan Monaco'nun 5 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

SAHA KARIŞTI

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Marcelo Guedes ve Wissem Ben Yedder arasında başlayan gerginlik sonrası tüm Lyonlu ve Monacolu oyuncular arasında saha ortasında tartışma yaşandı. Yaşanan yumruklaşmayı antrenörler ayırdı. Lyon'dan Mattia de Sciglio, Monaco'dan Willem Geubbels ve Pietro Pellegri maç sonrası hakem Clement Turpin'den kırmızı kart gördü.

10 kişi Lyon, Monaco'yu devirdi! Maç sonunda çıkan olaylar geceye damga vurdu
10 kişi Lyon, Monaco'yu devirdi! Maç sonunda çıkan olaylar geceye damga vurdu
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