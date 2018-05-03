Muğla'nın Bodrum ilçesinde "1. Uluslarası Yacht Charter Show" başladı.

Tüm Yat İşletmeleri, Brokerları, Acenteleri ve Yatırımcıları Derneği ve Yalıkavak Marina iş birliğinde, Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada düzenlenen etkinliğe, yurt içi ve yurt dışından yat işletmecileri, brokerler ve acente yetkilileri katılıyor.

Seçkin davetlilerin katıldığı etkinlikte lüks yatlar kiralanmak üzere ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Dernek Başkanı Şeref Sevi, burada yaptığı konuşmada, etkinliği, yurt dışından gelen brokerların ve yat işletmecilerinin tekneleri görmesini ve personeli tanıması amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Sevi, "Ulusal ve uluslararası yat charter firma ve brokerlarıyla yerli ve yabancı bayraklı yatları bir araya getirilerek, iş hacimlerinin karşılıklı olarak artırılması hedefleniyor. Yatırımcıları bir araya getirmek mükemmel bir fırsat olacaktır. Tekne kiralama sektörü çok uzun süredir turizm sektörünün en gözde alanlarından birisi." dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da denizcilik sektörü çalışanlarına teşekkür ederek, "Mavi yolculuk o kadar hızlı yayıldı ki dünyaya örnek oldu. Güzel direkli teknelerimiz, Akdeniz'e sığmaz oldu." dedi.

Mavi turun ününün dünyaya yayıldığını belirten Kocadon, "Bizim güzel Bodrum guletlerini de yeni yerler, yeni mekanlar ve yeni denizlerle tanıştırmak lazım. Tanıtımına önem verdiğim Bodrum guletlerini marinada görmekten çok mutluyum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından gemici düğümü çözülerek etkinliğin açılışı yapıldı.

Uluslarası Yacht Charter Show, 6 Mayıs'ta sona erecek.