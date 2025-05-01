1 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI? | 1 Mayıs Perşembe günü PTT, Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, MNG Kargo açık mı, kapalı mı?

1 Mayıs 2025 Perşembe günü Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması sebebiyle, vatandaşlar kargo ve PTT hizmetlerinin çalışıp çalışmadığını araştırıyor. Tatil günlerinde hizmet verilip verilmediği merak edilen konular arasında yer alırken, "1 Mayıs'ta PTT açık mı?", "Aras Kargo, Yurtiçi Kargo ve MNG Kargo teslimat yapıyor mu?" gibi sorular da arama motorlarında sıkça sorgulanıyor. Peki, 1 Mayıs'ta kargolar hizmet veriyor mu, dağıtım yapılacak mı? İşte 1 Mayıs tarihinde PTT ve özel kargo firmalarının çalışma durumuna dair detaylı bilgiler…

1 MAYIS 2025 KARGOLAR AÇIK MI?

Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre; 1 Mayıs 2025 tarihinde tüm kargo şirketleri hizmet vermeyecek. Kargo alım ve teslimat işlemleri, bayram sonrası ilk iş günü olan 2 Mayıs Cuma günü yeniden başlayacak.

1 Mayıs 2025 Perşembe Günü Kargo Firmalarının Durumu:

PTT Kargo: Resmi tatil nedeniyle kapalı. Gönderi ve teslimat yapılmayacak.

Aras Kargo: Şubeler kapalı olacak, hizmetler 2 Mayıs'ta yeniden başlayacak.

Yurtiçi Kargo: 1 Mayıs'ta dağıtım yapılmayacak, şubeler kapalı.

MNG Kargo: Resmi tatil dolayısıyla hizmet vermeyecek.

Sürat Kargo ve diğer özel firmalar: 1 Mayıs'ta kapalı olacak, sonraki gün normal mesaiye geçilecek.

Vatandaşların işlem ve gönderi planlarını buna göre yapmaları ve kargo firmalarının resmi duyurularını takip etmeleri tavsiye ediliyor.