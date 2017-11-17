-1. Lig Judo müsabakaları Düzce'de başladı

-Türkiye Judo Federasyonu Genel Koordinatörü Mesut Kaplan:

"Çocuklarımızı koltuk bağımlığından kurtarmak istiyoruz"



DÜZCE - Judo Kulüpler Arası Ümitler Birinci Lig Final ve Yükselme Ligi müsabakaları Düzce'de başladı. Şampiyonada 19 kulüpten sporcular mücadele ediyor.

Judo Kulüpler Arası Ümitler Birinci Lig Final ve Yükselme Ligi müsabakaları Düzce'de Kalıcı Konutlar Spor Salonu'nda sabah saatlerinde başladı. 3 gün sürecek olan müsabakalarda Türkiye'nin çeşitli illerinden gelmiş 19 kulüp mücadele ediyor.

Sporcular bir üst lige çıkabilmek için ter dökerken, maçları izleyen arkadaşları da kendilerine destek veriyor.

"Çocuklarımızı 2024'e hazırlıyoruz"

Müsabakaları izleyen Türkiye Judo Federasyonu Genel Koordinatörü Mesut Kaplan da çocukları 2024'e hazırladıklarını belirterek, "Bu müsabakalar dünyada ve Türkiye'de ilk defa uygulanıyor. Yani aynı anda daha önceden planlanan Ümitler Ligi'nde erken ve kadın takımlarımız vardı. Biz bunları Dünya Judo Federasyonu'nun uyarladığı biçimde 4 kız, 4 erkek olarak mindere çıkartıyoruz. Böylelikle gelecekte bu çocuklarımızın 2024'e hazırlanmasına başlamış oluyoruz. Şu anda burada 19 tane 1. Lig kadın ve erkek takımı var" dedi.

"Sporcu bulmakta zorlanıyoruz"

Kaplan, Judo'nun felsefesi çok olan bir spor dalı olduğunu işaret ederek, "Sadece çocukların sporsal aktiviteleri değil, aynı zamanda zihinsel ve bedenen de gelişmesini sağlıyor. Günümüzde maalesef sporcu bulmakta zorlanıyoruz çünkü herkesin elinde tablet, herkesin evinde internet var. Çocuklarımızı bu bağımlılıktan, koltuk bağımlılıklarından kurtarmak istiyoruz. Aynı zamanda da spor aktivitesi ve bunlarla beraber topluma daha faydalı, daha yararlı birer birey olmalarını istiyoruz. Bu çocuklar spor yaparken lisanslı milli sporcu olduğu taktirde üniversitelere ve liselere girerken ek bir puan alma şansları oluyor. Bu da onların judo yapması için farklı nedenlerden bir tanesi" şeklinde konuştu.

Müsabakalar hafta sonu da devam edecek.