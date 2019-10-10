10.10.2019 20:57

1,6 milyon dolarlık dev kolye...Yapımında 10 kişi çalıştı, bir buçuk ayda tamamlandı

Mücevher Fuarı göz kamaştırıcı ürünlerle kapılarını açtı

İSTANBUL - İstanbul'da kapılarını açan Mücevher Fuarı'nda dev bir kolye sergileniyor. 22 ayar altından yapılan 33 kilo ağırlığındaki dev kolye göz kamaştırıyor. Fuarda ayrıca 4 milyon liralık maske de dikkat çeken ürünler arasında bulunuyor.

Türkiye mücevher sektörünün en önemli etkinliği olan Istanbul Jewelry Show'un, 2019 yılındaki ikinci fuarı başladı. 13 Ekim'e kadar sürecek olan fuar, Yeşilköy'de 49'uncu kez düzenleniyor. 2019 yılında 6 milyar dolar ihracat hedefi olan Türkiye mücevher sektörünün hedefine ulaşması için en uygun platformu sağlayan Istanbul Jewelry Show, 120'den fazla ülkeden 19 bin mücevher alıcısını 800'ün üzerinde yerli ve yabancı firma ve marka ile bir araya getiriyor.

Rekorlar kitabına giren devasa kolye

Fuarda ilginç tasarım ürünler dikkat çekiyor. Bunlardan birisi 33 kilo ağırlığındaki yaklaşık 1,6 milyon dolarlık kolye olarak öne çıkıyor. Pırlanta işlemelerle süslenen dev kolye Suudi Arabistan'da imal edilip fuar amaçlı olarak Türkiye'ye getirildi. Üretici firmanın yetkilisi Omar E. Sultani Al-Ashrafi, kolyenin dünyadaki örneklerinin en büyüğü olması sebebiyle Guinness Dünya Rekorları arasına girdiğini söyledi. Devasa altın kolyenin yapımında 10 kişi çalıştı. Bir buçuk aylık çalışmalar sonucu ortaya çıkarılan kolye 33 kilo ağırlığında bulunuyor. Firma yetkilisi kolyenin satılmak için değil, sergilenmek için oluşturduklarını belirtti.

4 milyon liralık maske

Fuarın bir diğer dikkat çeken ürünü ise 4 milyon liralık maske oldu. 22 ayar altından yapılan göz alıcı maske, 1 kilo altın kullanılarak ortaya çıkarıldı. Maske, 20 adet ustanın 3 aylık çalışması sonucu oluşturuldu. Maskenin üzerinde 43 adet pırlanta bulunuyor. Üretici firma yetkilisi Aylin Gözen, koleksiyon amaçlı oluşturulan maskenin Suudi Arabistanlı bir alıcı tarafından ayırtıldığını belirtti.

UBM Rotaforte Kurucu Ortağı Şermin Cengiz ise fuarla ilgili bilgi verdi. Şermin Cengiz, fuara yabancı ilgisinin yüksek olduğunu kaydetti. Fuarın Türkiye'nin mücevherat ihracatına büyük katkısı olduğunu belirten Cengiz, 1 milyar doların üzerinde iş hacmine ulaşılmasını beklediklerini söyledi.

Fuar 13 Ekim Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: İHA