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1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi

YouTube kanalındaki abone sayısını geçen yıla oranla iki katına çıkaran Galatasaray, 1,5 milyon aboneye ulaştı. Sarı kırmızılılar bu alanda Avrupa'da en fazla abonesi olan 10. kulüp oldu.

31.05.2020 09:11 | Son Güncelleme: 31.05.2020 09:33

YouTube üzerinden yayın yapan ve abone sayısı 1 milyon üzerinde olan iki Türk spor kulübü var. Galatasaray 1,5 milyon abone sayısı ile YouTube'dan en çok izlenen Türk takımı konumunda. İkinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 1,3 milyon abonesi bulunuyor. Beşiktaş'ın 635 bin, Trabzonspor'un 222 bin YouTube abonesi var.

Sarı-kırmızılılar, YouTube platformunda Avrupa genelinde en fazla abonesi olan spor kulüpleri sıralamasında 10. sırada bulunuyor.

Galatasaray, 2000 yılı içinde Avrupa'da futbolda kazandığı UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası dahil birçok başarı ve son 2 sezonda Türkiye'de şampiyon olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesiyle YouTube kanalında da ulusal ve uluslararası düzeyde izlenirliğini artırdı.

Türkiye'ye basketbolda da en çok kupayı Galatasaray getirdi. 2009 yılında kadınlarda Avrupa Kupası'nı kazanan sarı-kırmızılılar, kadınlarda 2015 yılında Avrupa Ligi ve erkeklerde 2016 yılında Avrupa Kupası'nı da müzesine götürdü. Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı da uluslararası düzeyde birçok kupa kazandı.

FENERBAHÇE, GALATASARAY'IN ENSESİNDE

YouTube platformunda Avrupa genelinde en fazla abonesi olan spor kulüpleri arasında 1,3 milyon abone ile Fenerbahçe, Galatasaray'ın iki sıra aşağısında 12. sırada yer aldı.

BARCELONA ZİRVEDE

En fazla YouTube abone sayısı olan takımlar İspanyol ve İngiliz kulüpleri.

9,4 milyon abonesi olan Barcelona, Avrupa'da YouTube'dan en fazla izlenen spor kulübü oldu. Barcelona'yı 5,7 milyon abonesiyle rakibi Real Madrid takip ediyor.

İngiltere'den Liverpool'un 4,6 milyon, Manchester United'ın 2,8 milyon, Manchester City'nin 2,5 milyon, Arsenal'in 1,8 milyon, Chelsea'nin 1,7 milyon ve Tottenham'ın 1,1 milyon YouTube abonesi var.

1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi
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