Türkiye Kupası 5. eleme turu programı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu karşılaşmalarının programı açıklandı. Kupa'da ilk maçlarda Fenerbahçe-İstanbulspor maçı 3 Aralık Salı günü, Altay-Trabzonspor maçı ve Galatasaray-Tuzlaspor maçı 4 Aralık Çarşanba, Beşiktaş-Erzincanspor maçı ise 5 Aralık Perşembe günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu programını açıkladı. Kupa'da ilk maçlar 3, 4 ve 5 Aralık, rövanş maçları ise 17, 18 ve 19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.
Maç programı şu şekilde:
3 Aralık Salı Fenerbahçe-İstanbulspor 20:45
4 Aralık Çarşamba Altay-Trabzonspor 18:30
4 Aralık Çarşamba Galatasaray-Tuzlaspor 20:45
5 Aralık Perşembe Beşiktaş-A. 24 Erzincanspor 20:45
Rövanş maçları ise şu şekilde:
17 Aralık Salı: Tuzlaspor-Galatasaray 20.45
18 Aralık Çarşamba: Erzincanspor-Beşiktaş 13.00
18 Aralık Çarşamba: İstanbulspor-Fenerbahçe 20.45
19 Aralık Perşembe: Trabzonspor-Altay 20.45
Haber Videosu: Türkiye Kupası 5. eleme turu programı belli oldu