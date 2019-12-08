Zorunlu trafik sigortasında yeni yıl tarifesi belli oldu

08.12.2019 20:42 | Son Güncelleme: 08.12.2019 20:43

Zorunlu trafik sigortası bedeli illere ve risk durumuna ve araç türüne göre değişiyor. Tavan fiyat uygulamasının ardından yapılan düzenlemeyle aylık yüzde 1,5 oranında artış yapılabileceği belirtilmişti. Bu şartlar altında ocak ayında ödenecek bedeller de ortaya çıktı.

İSTANBUL

Türkiye'nin en kalabalık ili olan İstanbul'da hiç kazası olmayan 7. basamaktaki bir otomobilin sigorta bedelinin en yüksek fiyatı 791 TL olacak. En riskli gruptaki araçlar için bu bedel yaklaşık 4,5 kat artacak ve 3.598 TL olacak.

ANKARA

Başkent Ankara'da da İstanbul'a benzer fiyatlar olsa da İstanbul'a göre nispeten daha ucuz. Başkent'te hiç kazası olmayan bir binek araç için en yüksek fiyat 769 TL olacak. En riskli gruptaki araçlar için belirlenen fiyat ise 3.496 TL.

İZMİR

Türkiye'nin üçüncü büyük şehir olan İzmir'de zorunlu trafik sigortasının fiyatları İstanbul ve Ankara'ya göre daha düşük. İzmir'de hiç kazası olmayan bir otomobil için zorunlu trafik sigortası tavan fiyatı 746 TL olacak. En riskli grupta yer alan araçlarda ise bu ücret 3.394 TL olacak.

TAVAN FİYAT UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİ

2017 yılı nisan ayında devlet, zorunlu trafik sigortası fiyatlarına müdahale etmiş, tavan fiyat uygulamasına geçilmişti.

Yapılan düzenleme kapsamında sigorta primlerini, hazine ve maliye bakanlığı belirlemeye başladı. Ancak; sigortacıların, trafik sigortasından zarar etmesini önlemek amacıyla, azami primleri yüzde 1.5 oranında artırma hakkı tanındı.