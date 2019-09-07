Balıkçılar sezona hayal kırıklığıyla başlayınca, tezgahlar boş kaldı

07.09.2019 17:01

Karadeniz balıkçıları, geçen yıl palamut ve hamsiyi Zonguldak açıklarında avlayarak, Türkiye'nin dört bir yanına dağıttı. Bu yıl ise az miktarda hamsi ile sezona başlayan balıkçılar, palamutta ise siftah dahi yapamadı. Çeşidin az olması nedeniyle balıkçı tezgahları boş kaldı. Zonguldak Balıkçı Pazarı'nda az miktardaki hamsi, istavrit ve mezgitin kilosu 20'şer liradan satışa sunuldu.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Ergün Kayhan, sezona umdukları gibi başlayamadıklarını söyledi. Büyük teknelerin palamudun ortaya çıkmaması nedeniyle Marmara hamsisi avladığını anlatan Kayhan, şöyle dedi:

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"

"Palamut hiç olmaması hayret edici. Geçen 1 Temmuz'da bu balık görülüyordu. Şimdi 1 Eylül'de göremiyoruz. Bizim talebimiz palamut avının bir ay daha ertelenmesi. Şu anda çingene palamudu gibi çok az. Balıkçılar umduğunu bulamadı. Bu balıkların havyarlarını dökmemesi en büyük handikap ve hayal kırıklığı yaşıyoruz. Kooperatif birliklerinin uzmanlarla yaptıkları tespitlere göre bu balıkların havyarlarını dökmemesinin sebebi denizin geç ısınması. Deniz geç ısındığı için balık yumurtasını bırakamadı. Deniz diplerinin 10-11 derece olması balığın yumurtlamasına engel oldu. Bu balık muhakkak bir yerden çıkacak ama geçen yılki gibi olmayacak. Şimdi ne oldu? Geçen seneki hazırı yedik, depoları tükettik. Şimdi balığı bulamıyoruz."

"İNSANLARA PAHALI GELİYOR"

Balıkçı Zeki Beybeyoğlu ise beklentilerinin uzağında sezona başladıklarını belirterek, "Halk palamudu bekliyor ama şu an yok. Balık şu anda az çıktığı için insanlara pahalı geliyor. Deniz suyunun soğumasıyla palamut, istavrit, hamsinin bollaşacağını düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA