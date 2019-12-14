Piyasa değeri 500 bin TL olan 28 kilogram ağırlığında kehribar taşı ele geçirildi

14.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:12

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne, Alo 136 Gümrük İhbar Hattı üzerinden iletilen "Zonguldak'ta değerli taş kaçakçılığı yapıldığı" bilgisi, uzman ekiplerce değerlendirmeye alındı. Yapılan incelemelerde elde edilen bilgi ve belgeler Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletildi. Bunun üzerine ekipler harekete geçti. Kaçakçılığa karıştığından şüphelenilen araca liman sahasında ulaşan Gümrük Muhafaza ekipleri, araç çevresinde gerekli güvenlik önlemini alarak operasyona başladı.

ÇANTALARIN İÇİNE GİZLENMİŞ

Araçta narkotik madde de bulundurulabileceği ihtimaline karşı araç önce dedektör köpekle arandı. Daha sonra Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramada sürücü kabininin arkasında bulunan yatağın üzerinde sırt çantalarının bulunduğu saptandı. Araçtan çıkarılarak açılan çantaların içerisinde kehribar taşı ve bu taştan imal edilen binlerce tespih, bileklik ve boncuk olduğu tespit edildi.

DEĞERİ 500 BİN LİRA

Ele geçirilen 28 kilogram ağırlığındaki kehribar taşı, boncuk, tespih ve bilekliğin yaklaşık piyasa değerinin 500 bin lira olduğu anlaşıldı. Konuya ilişkin olarak yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

Kaynak: İHA