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Zonguldak Kömürspor – Kırklarelispor : 1-0

STAT: Kemal KöksalHAKEMLER: Hakan Ülker (xx), Ersin Erbay (xx), Murat Curbay (xx)ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx)- Emre Can (xx), Hakan (xxx), Ramazan (xx), Cenk (xx), Berkan (xx), Muammer (xx)(Dk.84 İsmail), Metin (xx), Yiğit İsmail (xx) (Dk.58 Görkem xx), Serhat (xx) (Dk.

26.01.2020 16:27 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:27
Zonguldak Kömürspor – Kırklarelispor : 1-0

STAT: Kemal Köksal

HAKEMLER: Hakan Ülker (xx), Ersin Erbay (xx), Murat Curbay (xx)ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx)- Emre Can (xx), Hakan (xxx), Ramazan (xx), Cenk (xx), Berkan (xx), Muammer (xx)(Dk.84 İsmail), Metin (xx), Yiğit İsmail (xx) (Dk.58 Görkem xx), Serhat (xx) (Dk.79 Muhammet), Gürkan (xxx)KIRKLARELİSPOR: İbrahim (x)- Davut (xx), Serkan (xx), İbrahim (xx), Yusuf (x), Emre (x) (Dk.75 Görkem x), Caner (xx), Yüksel (x) (Dk.65 Deniz x), Enis (x) (Dk.46 Emre x), Sinan (xx), Ömer (xx)GOL: Dk.32  Gürkan (Zonguldak Kömürspor)KIRMIZI KART: Dk.90 Yusuf (Kırklarelispor)SARI KART: Ramazan, Görkem (Zonguldak Kömürspor) - İbrahim, Davut (Kırklarelispor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Kırklarelispor'u 1-0 mağlup etti.

- Zonguldak
Kaynak: DHA
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