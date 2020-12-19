Zonguldak Kömürspor: 2-2
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Zonguldak Kömürspor: 2-2

19.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:01
Zonguldak Kömürspor: 2-2

STAT: 12 ŞubatHAKEMLER: Safa Yılmaz, Ufuk Uğurlu, Çağrı YıldırımKAHRAMANMARAŞSPOR: Murat Hocaoğlu - Osman, Halil, Burak, Emin, Kadir, Gökhan (Dk. 31 Yakup), İsa, Talha, Doğanay, Orhan (Dk. 69 Eren) (Dk. 86 İbrahim)ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan Ören - Neşet (Dk.

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Safa Yılmaz, Ufuk Uğurlu, Çağrı Yıldırım

KAHRAMANMARAŞSPOR: Murat Hocaoğlu - Osman, Halil, Burak, Emin, Kadir, Gökhan (Dk. 31 Yakup), İsa, Talha, Doğanay, Orhan (Dk. 69 Eren) (Dk. 86 İbrahim)ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan Ören - Neşet (Dk. 46 Yılmaz), Emre, Hakan, İlker, Hüseyin (Dk. 89 Müslüm), Oktay (Dk. 60 Ahmet), Sinan Uzun (Dk. 74 Tezcan), Murat Türkhan, İhsan, RamazanGOLLER: Dk. 35 Emin, Dk. 45 Halil (Kahramanmaraşspor) - Dk. 9 - Dk. 20 Emre (Zonguldak Kömürspor)SARI KARTLAR: Yakup, Kadir, Doğanay (Kahramanmaraşspor) - Yılmaz, Ramazan, Tezcan (Zonguldak Kömürspor)

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'un ertelenen 7'nci hafta müsabakasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Zonguldak Kömürspor ile 2-2 berabere kaldı.

9'uncu dakikada Zonguldak Kömürspor'dan Neşet'in ceza sahasına ortaladığı topu Emre kaleye göndererek gol perdesini açtı: 0-1.20'nci dakikada sol köşeden Hüseyin'in kullandığı köşe vuruşunda yükselen Emre, kafayla topu kaleyle buluşturarak Zonguldak Kömürspor'ün 2'nci golünü kaydetti: 0-2.35'inci dakikada Kahramanmaraşspor'dan Emin, ceza sahasında önünde bulduğu topu kalecinin solundan kaleye göndererek farkı bire indirdi: 1-2.45'inci dakikada Emin'in ceza sahasında gönderdiği ara pasında topla buluşan Halil, meşin yuvarlağı kaleye göndererek skoru eşitledi: 2-2.

Karşılaşma, 2-2'lik beraberlikle sona erdi.


Zonguldak Kömürspor: 2-2
Zonguldak Kömürspor: 2-2
Zonguldak Kömürspor: 2-2
Zonguldak Kömürspor: 2-2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Engin Altay Ziya Selçuk Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Merve Dizdar Mustafa Üstündağ Farah Zeynep Abdullah
Spor Falcao Neymar Okan Buruk Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Samsun İtfaiye Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zonguldak Kömürspor: 2-2 | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 15:08:17. #1.15#
title