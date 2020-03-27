Zlatan Ibrahimovic'ten şok karar! Corona virüs sonrası emeklilik... Spor Arena Dış Haber | Dünya futbolunda bir yıldız isim daha emekliye ayrılabilir.

Spor Arena Dış Haber | Dünya futbolunda bir yıldız isim daha emekliye ayrılabilir... İtalyan La Gazetta dello Sport'un haberine göre 38 yaşındaki golcü oyuncu, sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı.

Corona virüs nedeniyle ülkesi İsveç'e giden Ibrahimovic'in salgın nedeniyle futbola olan heyecanını yitirdiği ve bırakmayı ciddi olarak düşündüğü kaydedildi.

İsveçli yıldız, daha önce yaptığı açıklamalarda 40 yaşına kadar oynayabileceğini söylüyordu. Ancak corona virüs sonrası yıldız futbolcu için işlerin değiştiği belirtiliyor...