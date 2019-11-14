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Zlatan Ibrahimovic Amerika'ya kendine has şekilde veda etti

Dünyaca ünlü forvet oyuncusu Zlatan Ibrahimovic, formasını giydiği Amerikan 1. Futbol Ligi ekibi Los Angeles Galaxy'ye veda etti. Zlatan, "Galaxy taraftarları, siz Zlatan'ı istediniz, ben size Zlatan'ı verdim. Bir şey değil. Hikaye devam ediyor. Şimdi beyzbol izlemeye geri dönebilirsiniz." ifadeleriyle sevenlerine veda etti.

14.11.2019 09:59 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:04
Zlatan Ibrahimovic Amerika'ya kendine has şekilde veda etti

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 38 yaşındaki oyuncu, "Geldim, gördüm, fethettim. Yeniden yaşadığımı hissettirdiği için LA Galaxy'ye teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara da seslenen , "Galaxy taraftarları, siz Zlatan'ı istediniz, ben size Zlatan'ı verdim. Bir şey değil. Hikaye devam ediyor. Şimdi beyzbol izlemeye geri dönebilirsiniz." paylaşımında bulundu.

İsveçli oyuncu, 2018'de transfer olduğu Galaxy'de son sezonunda çıktığı 31 maçta ağları 31 kez sarstı.

İşte Zlatan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:


Haber Videosu: Zlatan Ibrahimovic Amerika'ya kendine has şekilde veda etti
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