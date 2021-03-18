Zlatan Ibrahimovic Milan Kadrosuyla Birlikte Manchester United Maçına Hazırlanıyor
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Zlatan Ibrahimovic Milan Kadrosuyla Birlikte Manchester United Maçına Hazırlanıyor

18.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:27

Zlatan Ibrahimovic Milan'ın San Siro'da Manchester United ile oynayacağı Avrupa Ligi maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Zlatan, Lig Kupası ve Avrupa Ligi kupaları kaldırdığı eski kulübü Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

Zlatan Ibrahimovic Milan'ın San Siro'da Manchester United ile oynayacağı Avrupa Ligi maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Zlatan, Lig Kupası ve Avrupa Ligi kupaları kaldırdığı eski kulübü Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

Zlatan Ibrahimovic Milan Kadrosuyla Birlikte Manchester United Maçına Hazırlanıyor

Kaynak: Dugout

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