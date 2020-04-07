Zlatan İbrahimoviç'in Saint-Etienne Karşı Yaptığı Hat-Trick
2015 Ligue 1 sezonunda PSG'nin Saint-Etienne ile karşı karşıya geldiği maçta Zlatan İbrahimoviç 3 gol atarak hat-trick yapıyor ve takımının 4-1'lik galibiyete 3 puanı takımına hediye ediyor.
07.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:32
2015 Ligue 1 sezonunda PSG'nin Saint-Etienne ile karşı karşıya geldiği maçta Zlatan İbrahimoviç 3 gol atarak hat-trick yapıyor ve takımının 4-1'lik galibiyete 3 puanı takımına hediye ediyor.
Kaynak: Dugout