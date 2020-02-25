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Zlatan İbrahimoviç'in AZ Alkmaar'a Attığı Müthiş Gol

Zlatan İbrahimoviç imkansız gibi görünen gollerine bir yenisini daha ekliyor. AFC Ajax formasıyla AZ Alkmaar'a karşı oynadıkları maçta inanılmaz bir vole vuruşu ile topu rakip filelere gönderen İbrahimoviç'in bu özel görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

25.02.2020 18:21 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:21

Zlatan İbrahimoviç imkansız gibi görünen gollerine bir yenisini daha ekliyor. AFC formasıyla AZ Alkmaar'a karşı oynadıkları maçta inanılmaz bir vole vuruşu ile topu rakip filelere gönderen İbrahimoviç'in bu özel görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

Kaynak: Dugout

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