: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe'nin rakibi Trabzonspor oldu

13.02.2020 19:21 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:40

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında BB Erzurumspor evinde Trabzonspor ile karşılaştı. İlk maçı evinde 5-0 kazanan mavili ekip, deplasmanda aldığı 4-1'lik skorla Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

GUİLHERME YILDIZLAŞTI

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller 9. ve 47. dakikalarda Guilherme, 68. dakikada Abdulkadir Parmak ve 83. dakikada Safa'dan geldi. BB Erzurumspor'un tek golünü ise 17. dakikada Hasan Ayaroğlu kaydetti.

TARAFTARLAR MAÇA İLGİ GÖSTERMEDİ

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece olduğu kentte iki takım taraftarı da maça fazla ilgi göstermedi. Tribünde boşluklar göze çarparken, maraton ve sadece rakip kale arkasındaki tribünün bir kısmını dolduran Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarları, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

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