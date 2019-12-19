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Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Trabzonspor, sahasında Altay ile karşılaşıyor.

19.12.2019 21:37 | Son Güncelleme: 19.12.2019 21:42
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)

Ziraat 5. Tur rövanş maçında , sahasında ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.


Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


29. dakikada Tatos'un pasında sağ çaprazda topla buluşan Deniz'in vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.


33. dakikada Serkan Asan'dan aldığı topla birlikte ceza sahası içine giren Doğan Erdoğan'ın ayağının tersiyle yaptığı vuruşta top kaleci Emre'de kaldı


Stat: Medical Park


Hakemler: Burak Şener xx, Soner Maraş xx, Gökhan Barcın xx


Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Serkan Asan x, Hüseyin Türkmen x, Fernandes x, Abdurrahim Dursun x, Doğan Erdoğan x, Abdulkadir Parmak x, Avdijaj x, Yusuf Sarı x, Sturridge x, Ekuban x


Yedekler: Arda, Sosa, Nwakaeme, Sörloth, Obi Mikel, Onazi, Campi, Fıratcan Üzüm, Pereira, Novak


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Altay: Emre x, Hakan x, Yasin x, Cenk x (Mesut Can Tunalı dk. 45 x), Kadir x, Deniz Vural x, Helder x, Hüsamettin x, Tatos x, Kutay x, Leandro Kappel x


Yedekler: Aydın, Abdulkerim Bardakçı, Mustafa Murat Uslu, Marco Paixao, Adamu Alhassan, Kazımcan


Teknik Direktör: Ali Tandoğan


Sarı kart: Kadir (Altay) - TRABZON

Kaynak: İHA
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