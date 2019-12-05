Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçlarında bir sürpriz daha yaşandı. Dün akşam Galatasaray'ın Tuzlaspor'a mağlup olmasının ardından bir diğer Süper Lig ekibi Gaziantep FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kırklrelispor'a 2-1 mağlup oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Süper Lig ekibi Gaziantep FK, deplasmanda Kırklarelispor ile karşı karşıya geldi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kırklarelispor, büyük bir sürprize imza atarak Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Kırklarelispor'a galibiyeti getiren golleri, 45. dakikada Burak Sürmeli ve 79. dakikada Caner Koca kaydetti. Gaziantep FK'nın tek golü, 87. dakikada Kenan Özer'in penaltıdan kaydettiği golle geldi.
Rövanş maçı, 18 aralık çarşamba günü Gaziantep'te oynanacak.
Haber Videosu: Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti
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Önemli değil Gaziantepte as kadro çıkar rakibi 5''leriz. Galatasaray evinde alt lig takımına 2-0 yenildi. Hatırlatırım.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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