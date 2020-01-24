Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. 4-5-6 Şubat'ta oynanacak çeyrek finallerde F.Bahçe Kırklarelispor'la, Trabzonspor Erzurumspor'la ve Galatasaray da Alanyaspor ile eşleşti.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.
FİNAL 21 MAYIS'TA
Çeyrek final ilk maçları 4-5-6 Şubat'ta rövanşları 11-12-13 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk müsabakaları 3-4-5 Mart'ta rövanşları da 21-22-23 Nisan tarihlerinde yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda finali ise 21 Mayıs'ta oynanacak.
Turnuvada 5 ligden 160 takımın yer aldığını belirten TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, "Türkiye Kupası 58. kez idrak ediyoruz. Gençliğimizde çok güzel maçları radyodan dinleyerek büyüdük. Bugün de onu görüyoruz. 8 takımızı şahsım ve TFF yönetim kurlu olarak tebrik ediyorum. Çok keyifli maçlar izledi. TFF 1. Lig ekibi BB Erzurumspor, TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor'u ayrı tebrik ediyorum. Final dahil 189 müsabaka oynanacak. Türkiye'yi kucaklayan bu turnuvanın her zaman daha iyi olmasına ümidim her zaman devam ediyor. Hak edenin kazandığı bir final olmasını diliyorum. Sonuna kadar VAR da devam edecek" diye konuştu.
İşte çeyrek ve yarı final eşleşmeleri;
ÇEYREK FİNAL
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray
Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor
Trabzonspor - BB Erzurumspor
GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe
YARI FİNAL
Trabzonspor - Erzurumspor galibi > GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe galibi
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray galibi > Antalyaspor - Sivasspor galibi
Haber Videosu: Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
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Galatasaray finalde. Rakibi Erzurum ya da Kırklareli. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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uzatmaya gerek yok , yazın bir kenara , Trabzon - Sivas final yapar , sonuç ? hadi o da sürpriz olsun . . :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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herkese kalitesine güre rakip çıkmışCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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yenerbahçe şampiyonCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Final Trabzonspor V Sivasspor ya da Galatasaray V FenerbahçeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Alanya Sivas Trabzon Fenerbahçe son 4Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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sen fenevlisin anlaşılan. canın öyle mi ister :D1 Yayından Kaldır
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son 4 - alanya , sivas , erzurum , fenerbahçeson 2 - sivas - fenerbahçeher ne kadar fenerli olsam da şampiyon sivas olur , lig de bizim olur.1 Yayından Kaldır
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3 tane büyük takım var ve birbirleriyle eşleşmiyorlar. Ne kadar güvenilir bir kura bu ?Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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KAMBOÇYADA KURALARIN NASIL OLDUĞUNU BİLMİYORUM AMA TÜRKİYEDE SERİ BAŞI TAKIMLAR VAR, , ONLAR DA BİRBİRLERİYLE EŞLEŞMİYORLAR. . . UEFA KUPASINDA VE ŞAMPİYONLAR LİGİNDE OLDUĞU GİBİ. . . . SEN EN İYİSİ KAMBOÇYA LİGİNİ SEYRET YADA BİLİP BİLMEDEN YORUM YAPMA KARDEŞ. . .5 Yayından Kaldır