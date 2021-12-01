Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Adanaspor: 1 Kocaelispor: 2 - Haberler Spor
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Adanaspor: 1 Kocaelispor: 2

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Adanaspor: 1 Kocaelispor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında sahasında Kocaelispor'u ağırlayan Adanaspor, rakibine 2-1 mağlup oldu.

ADANA (İHA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında sahasında Kocaelispor'u ağırlayan Adanaspor, rakibine 2-1 mağlup oldu.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Ozan Ergün xx, Çağrı Yıldırım xx, Haydar Avcı xx

Adanaspor: Burak xx, Muhammet xx (Fıratcan dk. 78 x), Cem xx (Bruns dk. 46 x), Harun xx, Kingsley xx, İbrahim xx (Celil dk.46 x), Rüştü xx, Roche xx (Donkor dk.46 x), Ahmethan xx, İsmail xx (Uğurcan dk.46 x), Tetteh xx

Yedekler: Karacic, Evren, Muhammed

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Kocaelispor: İsmet xx, Mevlüt Çelik xx, Mehmet xx, Alpay xx, Semih xx, Diop xx, Denizalp (Atila dk. 73 x), Tisdell xx (Benhur dk. 73 x), Mevlüt Erdinç xxx (İsa dk. 60 x), Dilaver xx, Yiğitbali xx (Yılmaz dk. 90+3?)

Yedekler: Doğukan, Diogo, Musa, Mandjeck, Pereira

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Goller: Tetteh (dk. 81) (Adanaspor), Dilaver (dk. 18), Mevlüt Erdinç (dk. 33) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Fıratcan, Uğurcan (Adanaspor), İsmet (Kocaelispor) - ADANA

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Adanaspor: 1 Kocaelispor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Adanaspor: 1 Kocaelispor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Adanaspor: 1 Kocaelispor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Adanaspor: 1 Kocaelispor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Adanaspor: 1 Kocaelispor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Adanaspor: 1 Kocaelispor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Adanaspor: 1 Kocaelispor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Adanaspor: 1 Kocaelispor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Adanaspor: 1 Kocaelispor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Adanaspor: 1 Kocaelispor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Adanaspor: 1 Kocaelispor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Adanaspor: 1 Kocaelispor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Adanaspor: 1 Kocaelispor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Adanaspor: 1 Kocaelispor: 2

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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