20.09.2019 16:24

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası yeni bir şirket kuruyor. Şirketin adı Platform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş. olacak.

Şirketin kuruluş kararını, 3 banka da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptıkları ayrı ayrı açıklamalarla duyurdu. Açıklamalarda, şirketin 21 milyon lira sermaye ile kurulacağı ve bankaların hisselerinin yüzde 33,33 olacağı aktarıldı.

"TÜZEL KİŞİLİK ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR"

Açıklamalarda, "3 kamu bankasının ortaklığında kurulacak olan 21.000.000 TL sermayeli Platform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş.'ye Bankamızca yüzde 33,33'lük pay oranı ile iştirak edilmesine karar verilmiş olup, şirkete tüzel kişilik kazandırma çalışmaları devam etmektedir" denildi.