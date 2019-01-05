Ziraat Bankası, Kulüplerin Bütün Borçlarını Kapatacak
Ziraat Bankası, Süper Lig takımlarından en alt lige kadar borcu bulunan kulüplerin borçlarını ödeyerek yeniden yapılandıracak.
Spor Toto Süper Lig takımlarıyla birlikte alt ligde mücadele eden kulüplere Ziraat Bankası'ndan müjdeli haber geldi. Mali açıdan sıkıntılı süreçten geçen Türk kulüplerinin borçlarının ödenmesi ve yapılandırılması konusunda Ziraat Bankası devreye girdi.
TÜM BORÇLAR ÖDENECEK VE YAPILANDIRILACAK
TFF başkanı Yıldırım Demirören ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 7 Ocak Pazartesi günü tüm kulüplerin borçlarının Ziraat bankası tarafından ödenerek yapılandırılacağını açıklayacak. Kulüpler 31 Ocak tarihine kadar borçlarını bankaya bildirecek ve ardından bu borçlar Ziraat Bankası tarafından ödenecek.
Kulüpler ise Ziraat Bankası'nın yapılandırmasıyla borçlarını taksitler halinde ödeyecek. Bu sistem alt lig kulüpleri için de geçerli olacak.
(Futbol Arena)
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SİZENE KARADAN AKTAN ADAM ÖDÜYORMU ÖDÜYOR BATSA DDERKİ DEVLET BATIRDI ÇIKARSA DER DEVLET ÇIKARDI TUTARSIZSINIZ BÖLE DEVAM EDİN :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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vatandaşın borcunu kapatın adamların bindigi araba yüz vatandaşın borcunu öderCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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YAZIK GÜNAH YA MİLET EVİNE EKMEK ALACAK PARAYI BULAMIYOR MİLETİN VERDİĞİ VERGİLERLE KEYİFLERİNE GÜRE BİR HAYAT SÜREN MİLYON DOLARLA UĞRAŞIP LÜKS ARABALARA BİNİP FUTBOL CAMİASININ BORCUNU ÖDEYECEK DEVLET. FUTBOLCUDAN TUT YÖNETİME KADAR HEPSİNİN O KADAR SERVETİ VE GELİRLERİ VAR KENDİ ARALARINDA TOPLAYIP VERSİNLER KENDİ KULÜPLERİNİN BORÇLARINI. BUNA YOK AMA YEMEYE GEZMEYE EĞLENMEYE GELİNCE SU GİBİ PARA AKITIYORLAR.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ama olmuyo böyle ayıp oluyo vatandaşaCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Benim borcumu öde desen niye borç yaptın diye sorararCevap Yaz 7 Yayından Kaldır