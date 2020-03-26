Zeynep Bastık'tan Pjanic açıklaması: Hacklenmiştir, engellemiş beni Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Instagram'dan yaptığı canlı yayına dahil olan Miralem Pjanic'in sosyal medyada bir anda büyük ilgi gören yorumlarıyla ilgili ilk kez konuştu.

Şarkıcı Zeynep Bastık, Juventus forması giyen Miralem Pjanic'in canlı yayında kendisine yazdığı yorumlar hakkında açıklama yaptı. Miralem Pjanic, yayına girer girmez, "Selamun Aleyküm" yazmış ve devamında son günlerin popüler şarkısının nakaratı olan "Bu hikayede yanan ben oldum" yazmıştı. "HACKLENMİŞTİR, ENGELLEDİ BENİ" Sosyal medyada bir anda büyük ilgi gören bu yorumların ardından Bastık yıldız futbolcunun hesabının hacklenebilmiş olabileceğini söyledi. Bastık, "Allah'ın selamıyla girmiş ama sonradan damara bağlamış. Bence dün hacklenmiştir, engellemiş beni" ifadelerini kullandı.