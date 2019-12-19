: Zengin iş adamı "cennet" diye adlandırdığı çiftliğinde yaşayacak 10 kişiyi arıyor

19.12.2019 12:57 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:18

Yeni Zelanda'da yaşayan multi-milyoner bir iş adamı, Kuzey Adası'nda inşa ettiği ve 'cennet' diye adlandırdığı çiftliğinde kendisiyle birlikte yaşayacak 10 kişiyi bulmak için ilan verdi.

Buzlu kahve işi yaparak servet kazanan Alman vatandaşı Karl Reipen, Waikato bölgesinde bulunan ve 'Awakino' adını verdiği çiftliğinde 'komünal bir hayat' hayalini paylaşmak isteyen Yeni Zelandalıları gazete ilanlarıyla arıyor. Reipen, 70 yaşını aşmamış 10 kişiyi ağırlamak istediğini belirtiyor.

GAZETEYE İLAN VERDİ

NZ Herald's gazetesinde iki kez yer verilen ilanda, "(Mülke gelecek olanlar) İki kişilik evlerde yaşayabilirler, yemeklerde ve sosyalleşmek istediklerinde şarap mahzenini paylaşabilirler. Yürüyüş yapmanın, balık tutmanın, alışverişin, yüzmenin, kayak yapmanın, kuşları ya da diğer güzel hayvanları seyretmenin keyfini çıkarabilirsiniz. Bir grup ilgi çekici insanla yaşamak fikriyle ilgileniyorsanız bu, sizin için yeni bir hayat olabilir" deniliyor.

Mülkte bir ahır olduğunu vurgulayan ilan, konukların isterlerse kendi atlarını da getirebileceklerini belirtiyor.

EN YAKIN YERLEŞİM YERİNE 90 KM

İlk ağızdan yazılan ilan her ne kadar Karl Reipen'ın adını vermese de, iş adamının 2000 yılında ülkeye yaptığı ziyaretin ardından bu güzel çiftliği almaya karar verdiğini anlatıyor. Çiftlik, en yakın yerleşim yerine yaklaşık 90 dakika uzaklıkta bulunuyor.

Reipen, 2003 yılında Taranaki Daily News'e verdiği röportajda bir çiftlik sahibi olmanın ve orayı beş yıldızlık bir yer haline dönüştürmenin 'çocukluk hayali' olduğunu anlatmıştı.

Haber Videosu