Zeki Çelik ve Merih Demiral gazetecilerin sorularını cevapladı

A Milli futbol takımı oyuncuları Zeki Çelik ve Merih Demiral'ın açıklamaları İSTANBUL - A Milli futbol takımı oyuncuları Zeki Çelik ve Merih Demiral, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenledikleri basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

09.10.2019 16:13
Zeki Çelik ve Merih Demiral gazetecilerin sorularını cevapladı

A Milli futbol takımı oyuncuları Zeki Çelik ve Merih Demiral'ın açıklamaları İSTANBUL - A Milli futbol takımı oyuncuları Zeki Çelik ve Merih Demiral, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenledikleri basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Kaynak: AA
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