Zeki Çelik ve Merih Demiral gazetecilerin sorularını cevapladı
A Milli futbol takımı oyuncuları Zeki Çelik ve Merih Demiral'ın açıklamaları İSTANBUL - A Milli futbol takımı oyuncuları Zeki Çelik ve Merih Demiral, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenledikleri basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı.
A Milli futbol takımı oyuncuları Zeki Çelik ve Merih Demiral'ın açıklamaları İSTANBUL - A Milli futbol takımı oyuncuları Zeki Çelik ve Merih Demiral, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenledikleri basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı.