Zeki Çelik ve Merih Demiral gazetecilerin sorularını cevapladı

09.10.2019 16:13

A Milli futbol takımı oyuncuları Zeki Çelik ve Merih Demiral'ın açıklamaları İSTANBUL - A Milli futbol takımı oyuncuları Zeki Çelik ve Merih Demiral, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenledikleri basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Kaynak: AA